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2022年11月02日
港聞
新聞資訊
尼格襲港｜天文台：考慮中午至下午2時發出八號風球
【有線新聞】三號強風信號生效，會在中午前維持，並考慮在中午至下午2時發出八號烈風信號。
強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里靠近珠江口以西一帶。
按照最新預測，尼格會於本港以南約150公里以內掠過，預料本港風勢會逐步增強，三號強風信號會在中午前維持，並考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。
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