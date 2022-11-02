兒童版復必泰｜今起提供接種　兒童醫院籲家長勿猶疑：預期副作用低於成人版

【有線新聞】兒童版復必泰疫苗運抵本港。政府即日開始，為5至11歲小童打這款針。提供接種服務的兒童醫院，提醒家長不要猶疑，盡快帶子女打針。

先將疫苗配方搖勻，用針筒抽取1.3毫升生理鹽水，再將鹽水加入疫苗配方，搖勻稀釋後抽取0.2毫升，再貼上批次及有效期等標籤，兒童版復必泰疫苗準備就緒。稀釋後可存放在室溫12小時，比成人版長一倍。

如果家長想為5至11歲子女打復必泰疫苗，可以預約到四間接種中心打針。打完第一針後相隔八個星期，就可以打第二針。

兒童醫院說2月中至今，已經為這個年齡層的小朋友，打了超過六萬針復必泰，沒有人出現嚴重不良反應，在大腿外側打針，可以減低患上心肌炎的風險。

兒童社區疫苗接種中心醫務統籌郭美均說：「見到兒童版復必泰穩定性比成人版長，預期副作用不會比成人版大。在外國已接種兒童版復必泰、在不同地區已在接種，安全度十分理想。很多都是很短暫、輕微的副作用，例如打針的位置腫痛或輕微發燒，一至兩天就會消散。」

兒童醫院提醒家長帶子女來打針時，記得要穿鬆身點的褲或裙，方便為他們在大腿外側注射疫苗。