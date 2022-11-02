金融峰會｜余偉文：香港已重新開放　李家超：本港優勢無可取代　承諾逐步放寬防疫措施

【有線新聞】國際金融領袖投資峰會揭幕，有逾200名來自世界各地的商界代表出席，金管局總裁余偉文指香港已重新開放，行政長官李家超認為本港的獨特優勢無可取代。

金融管理局總裁余偉文：「貴人出門招風雨，所以我看到外面的風雨，但我認為是承認了，你們是金融業界中扮演的重要角色。」

國際金融領袖投資峰會風雨不改在星期三舉行，金管局總裁余偉文致開幕辭，感謝在場人士重新來港出席，「我希望當大家重新參與，與朋友、同事及商業夥伴交流時，你們會看到香港已開放，我們已回來。」

行政長官李家超致辭時承諾，本港會逐步放寬防疫措施，相信能再創高峰，認為香港的獨特優勢無可取代，「一國兩制確保無與倫比的連接及機會，在中國與世界之間、香港與內地的無縫聯繫，為香港提供了其他經濟體沒有的優勢，香港仍然是唯一一個地方，將全球和中國優勢集中於一個城市，這種獨特的融合使香港成為，內地與世界之間無可取替的聯繫。」

李家超指在場都是成功的商界人物，明白投資法則是放眼未來，等待觸底回升的機會，他形容香港最壞時間已過去，大家等待的時機就在眼前。