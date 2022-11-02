牙科街症名額不足　盧寵茂稱難增額外名額、考慮醫療券擴至內地醫療機構可用

【有線新聞】政府牙科街症名額嚴重不足。醫務衞生局局長盧寵茂說，政府牙醫人手短缺超過一成，無可能再增加服務名額，會考慮讓長者在內地牙科機構使用醫療券。

衞生署早前調整牙科街症派籌安排，改為凌晨登記，等市民不用通宵排隊，不過仍有很多人排隊至深夜。

新界西北（民建聯）周浩鼎「：一星期才開放一日屯門的牙科街症，看到主體答覆說編制僅三名牙醫，其他牙科街症最高13名、最低一名。我的問題是，局長可不可以增加牙醫、看齊服務，救救水深火熱輪候牙科街症的市民？」

盧寵茂說：「明白市民的需求，一方面現時在政府牙醫編制中，有相當多空缺。371個編制崗位中，有接近50個空缺。現有公營牙科診所的主要功能，原本是為公務員提供牙科服務，已達到百分百使用率，所以暫時衞生署無法在牙科街症時段，再額外劃出時段增加牙科街症服務。」盧寵茂又說長者可以用醫療券，到私營牙科診所求診。

九龍東（工聯會）鄧家彪：「很多長者不捨得去香港的本地診所，診金最少700元起跳。局長會否考慮，起碼在深圳可以接受私營牙科診所，讓香港市民使用醫療券。」

盧寵茂回應：「醫療券本身，現在可在香港大學深圳醫院使用。我們都會考慮有沒有其他醫療機構符合條件，可令長者醫療券更廣泛使用，不過這牽涉較複雜，要考慮醫院的管理、醫療水平，以及財務管理狀況，我們會盡量進一步處理。」

施政報告提出會開闢新途徑，引入合資格的非本地培訓牙醫，盧寵茂說爭取明年內提交立法建議。