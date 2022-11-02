學童每日上學須快測　蔡若蓮：百分百接種率方考慮暫停

【有線新聞】教育局局長蔡若蓮說，學生接種率要達到百分百才考慮暫停每日快測要求，教育局說目前學童接種率已超過七成。

蔡若蓮接受傳媒訪問時說，明白學生每日上學前要快測有些麻煩，不過認為要接種率達到百分百、重症風險低，才有條件暫停這個安排。

教育局回覆查詢時說，現時5至11歲學童打兩針，以及12至19歲青少年打三針的接種率都已經分別超過七成，強調學生每日快測可以預防病毒進入校園。局方會留意疫情最新發展，適時檢視校內防疫措施。