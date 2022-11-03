核酸陽性惟免隔離　陳茂波︰與所有市民待遇一樣　指除口罩發言因與觀眾有距離

【有線新聞】財政司司長陳茂波上星期外訪時確診，抵港後核酸檢測陽性但毋須隔離。陳茂波強調自己與其他市民一樣，沒有特殊待遇，又說在金融峰會發言除下口罩是與觀眾有相當距離。

財政司司長陳茂波：「我一直坐在台下都一直戴口罩，是上台要發言時就短暫將口罩除下，因為發言時在台上，與台下觀眾有相當距離，這次我回港入境時就防疫檢疫得到的待遇與所有市民一樣，是一視同仁，絕對沒有任何特殊安排。（衞生署）昨日也發表聲明說得很清楚，由9月（26日）至11月1日，好像我這個情況，有400多人如此進入香港，我與所有人都一樣，沒有任何特殊待遇。」