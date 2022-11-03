免針紙｜郭卓堅就修例再提覆核被駁回　稱不上訴批政府無賴　擬就疫苗通申覆核

【有線新聞】政府在免針紙司法覆核案敗訴後，修例賦權醫衞局局長可以廢除，郭卓堅再提出司法覆核被駁回，他說不會上訴，但計劃就疫苗通行證再提司法覆核。

免針紙司法覆核案，經歷政府修例後，郭卓堅由贏變輸，郭卓堅：「政府自己打自己巴掌，這次修例不公平，輸了又如何，再修例，（政府）要做無賴我都沒辦法。再挑戰立法，一直挑戰下去是無了期的，相信法官高浩文應該有道理，我輸得心服口服。」

法官高浩文上次在判詞說，政府權力來自法律，而不是新聞公告，最終政府透過修例，賦權醫衞局局長廢除免針紙。高浩文今次說政府選擇不上訴，是接受他的判詞，或會被視為香港法治的例子。雖然有人形容修例是堵塞漏洞，但有人亦會問為何需要這樣做，因為有問題的免針紙，在幾星期後就會過期，擁有這些免針紙的人，大約等如繁忙時間5、6班港鐵車廂的人數，而全港超過9成人口已接種兩針疫苗，令人質疑為何在防疫措施放寬之際，仍要增加這權限。但判詞不認同郭卓堅所講，擁有受影響免針紙的人無權上訴，因為他們可以在失效前，透過醫學診斷，評估是否適合打針。修改599L章後，醫衞局局長有權宣告免針紙失效，判詞認為條例目的是保障公眾健康，除非有特殊原因，否則法庭不會審視疫苗通行證的安排，駁回司法覆核。