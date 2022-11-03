記者簽證多次不獲批　加拿大廣播公司關閉北京分社

【有線新聞】加拿大廣播公司CBC，關閉在北京營運40多年的分社，稱中方多次拒絕向他們的記者發工作簽證，曾經透過使領館交涉但沒有結果，形容決定無奈。

加拿大廣播公司CBC總編輯芬隆，以英語、繁體和簡體中文，在公司網站撰文，解釋關閉北京分社的決定。他說2020年10月，CBC的法語電台分支Radio Canada，想為即將派駐大陸的記者勒布朗申請工作簽證，但多次被拒。

公司曾經向中國駐加拿大蒙特利爾領事館交涉，甚至致函中國駐加拿大大使叢培武，要求會面、協助處理事件。公司確認中方收到信函，但沒有回音。事情拉鋸多時，沒有實質進展。

CBC總編輯說，新聞是根據專業守則，獨立地搜集事實。即使報道令某些人感到不悅，也要堅持說出真相，故此寧願將辦事處搬到一個尊重傳媒的地方，因此關閉運作40多年的北京分社，形容決定無奈，期待大陸再次向CBC打開大門。涉事記者調派到台灣繼續工作。

疫情爆發以來，CBC因應中方防疫政策，將絕大部分駐華記者召回加拿大，只在年初冬奧時派人短暫駐京採訪。

CBC位於俄羅斯莫斯科的分部，五月也被普京政府單方面宣布關閉，稱是反制加拿大對俄羅斯傳媒RT的禁令。公司的前駐俄記者和監製，目前在外地繼續報道俄羅斯消息，包括俄烏戰爭。