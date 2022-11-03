理大體院合作培訓精英運動員　增入學額延修讀年期

【有線新聞】理大與體院簽署合作備忘錄，增加精英運動員入學名額及加強彈性學習的支援，讓他們接受精英體育培訓時，亦可完成大學學業。

理大取錄精英運動員名額會由每學年20人增加至30人，提名期亦會增加至每年兩次，並向獲取錄收讀全日制課程的運動員頒贈獎學金。因應運動員投入密集訓練的需要，理大會彈性延長他們的修讀年期，同時安排導師支援。