吸健會倡禁09年後出生人士買煙　引述政府稱明年初作公眾諮詢

【有線新聞】施政報告提出要將吸煙率在2025年或之前降至7.8%，吸煙與健康委員會主席湯修齊早前與醫衞局會面，他引述局長盧寵茂說會積極考慮禁止向指定年分後出生的人賣煙。

吸煙與健康委員會主席湯修齊：「局長跟我們說，我們可以討論、仿效外國一些國家立法，某個年期後出生的市民終身不可買煙，同時我提出希望2025年宣布2009年或以後出生的香港市民不能買煙；局長跟我們說明年初會做公眾諮詢。」

委員會又建議將煙草稅提高一倍，與世衛的指引看齊，煙草稅佔煙草價格的75%；同時建議擴大戶外法定禁煙區，包括所有巴士站。