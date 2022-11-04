【有線新聞】前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂機電，承認與信興集團在冷氣工程合謀定價，被罰款1.5億元。

事隔近五個月，安樂工程主動接觸競委會，承認旗下的安樂機電參與冷氣工程合謀定價。安樂工程職員：「（他大約何時會回來公司？）不清楚、真的不清楚，不過今天沒有接受訪問、不好意思。」

競委會與安樂機電達成協議，向審裁處申請宣布公司違反《競爭條例》，要支付調查費、訟費及1.5億元罰款。

案件中第一答辯人除了安樂機電，還有母公司安樂工程。競委會說由於他們主動接觸，會行使酌情權，等到兩間公司完全履行協議後，才會申請終止涉及安樂工程的法律程序。

案情指安樂兩名高級工程師，與信興集團一名高級經理，在2015年至19年期間涉嫌用電郵、電話訊息等溝通，分享投標意向、投標價、工程日數等，涉及潛在工程總額約20億元，競委會說對信興集團及高級經理的訴訟會繼續，信興回覆說案件仍在司法程序不作評論。

安樂工程發公告，訴訟撥備由6,000萬增加至1.5億元，即使有負面財務影響，但整體業務、財務狀況及現金流保持穩健，計及業務受疫情、供應鏈中斷等影響，預計全年盈利將減少60至65%。