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2022年11月04日
港聞
新聞資訊
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陳茂波返港陽性列「康復」 何栢良指政府過往公布不含糊 應披露更多
【有線新聞】財政司司長陳茂波外訪回港後核酸檢測陽性，被列為康復個案毋須隔離，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為政府應就個案披露更多資料。
港大感染及傳染病中心總監何栢良：「（政府應該）更詳細解釋究竟6月初至今，入境人士如3個月內曾確診，到底安排上細節是如何做。關於一些個案在流行病學或公眾來說，有一個涉及政策或公共衞生的討論。過往數年，以CT值為例，政府一向都是有公布，不是那麼含糊其辭說合乎康復。究竟為何不可披露，便要政府自己解釋。」
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