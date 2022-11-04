洗街車攔腰撞巴士23傷　司機危駕罪成判囚16個月

【有線新聞】深水埗前年有巴士被洗街車攔腰撞到，洗街車司機危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪成，判囚16個月。

被告王國平由囚車押送到區域法院。前年9月12日，他駕駛一輛洗街車在桂林街與元州街交界，攔腰撞到一輛雙層巴士右面車身，23名乘客受傷，其中兩人受重傷，包括骨折及失憶。法官判刑指，被告熟悉案發環境，但沒有煞車或減速，最後直衝超越路口讓線約3至4米，導致多人受傷，判囚16個月。