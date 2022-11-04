擬明年初交代新版私人參建居屋　何永賢強調不回購　促地產商做好產品

【有線新聞】房屋局局長何永賢說明年初會交代私人參建資助房屋計劃，現時正研究賣樓折扣價，強調政府不會回購有關單位，請地產商自己做好產品。

房屋局局長何永賢：「（計劃）第一類是政府有土地，打算下年陸續推出三塊土地，現時正在物色合適土地主動招標，有興趣發展商可以入建議落標。第二類是發展商，有些發展商本身有地，可能是農地，以往改劃做住宅地要補地價，正思考補地價可能有優惠。我記得有句說話（是）『有為政府與高效市場的結合』，希望今次模式令大眾市民見到是可行的。」