恒大前高層陳奮涉強姦　女事主情緒困擾無法作供　法官撤控

【有線新聞】恒大集團前高層陳奮涉嫌強姦案，女事主精神狀態令她沒能力作供，法官撤銷控罪。

陳奮是恒大香港前常務副總經理，他涉嫌去年3月2日在某住宅單位企圖強姦女子X，案件在高等法院審理，女事主由於精神狀態拒絕談及痛苦及悲傷的情況，控方決定不提證供起訴陳奮，法官撤銷他的罪名。陳奮去年3月初，曾與多名紀律部隊高官違反限聚令聚餐，多人被罰款。