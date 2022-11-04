金融峰會｜李家超稱盛況空前　港重返國際舞台中心　對七欖揭幕有信心

【有線新聞】行政長官李家超說國際金融領袖投資峰會令海外參與者更了解香港潛力、機遇，盛況空前，反映香港已重返國際舞台中心。

李家超：「今次峰會參加人數超過200位，匯聚超過了我們心中所達的數字。全球重要金融機構的主要負責人，當中超過40間機構，由集團的董事長或行政總裁、代表。今次峰會盛況空前，充分顯示香港作為金融中心地位，亦反映香港經已重返國際舞台的中心。一連三日香港國際七人欖球賽今日亦揭幕舉行，有信心香港能成功舉行，另一項精彩的國際盛事。」