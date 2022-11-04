香港七欖　欖總主席為復辦賽事感鼓舞　相信社會準備重新起動

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，闊別三年再度舉行，欖總主席蒲敬思表示，疫情下的籌備過程面對不同挑戰，希望今次的經驗，能夠為明年三月再辦比賽做好準備。

這段時期(籌備過程)極具挑戰性，我們上一次舉辦七欖是2019年4月，顯然很難重拾那股動力，但我們一直很受鼓舞，今次比賽我們收到的回應，本地、欖球界及商界都大力支持，事實亦可以迎刃而解。

售出26000張門票非常鼓舞，一般而言香港只會內銷兩萬張門票，另外兩萬張售予海外遊客，今次以香港內銷為主都賣出那麼多，我認為是兌現承諾，肩負社會責任，我相信社會已各就各位準備重新起動。