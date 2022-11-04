DSE︱考生誤答總理「李克勤」　主婦淪煮婦　考評局：錯字問題嚴重

【有線新聞】考評局出版今年文憑試試題專輯，列舉考生出錯例子，中史科有考生誤答「李克勤」曾出任中國總理，亦有人將慈禧太后漫畫認錯為英女王。

這幅漫畫畫的是19至20世紀哪個歷史人物？大部分文憑試中史科考生都答到是慈禧太后，不過部分考生竟然認錯她是英女王，甚至是二千多年前的秦始皇。

晚清歷史不太熟，現代史都難倒考生，其中一題問哪位中國總理在1955年率領代表團去印尼出席會議。正確答案是周恩來，但有人回答毛澤東、鄧小平，甚至以為是近年的領導人習近平、李克強，還有人答是李克勤。

除了弄錯總理，亦有考生誤以為五四運動中的「德先生」和「賽先生」，是講述兩名西方學者。

中文科方面，三份卷的評語都指出考生有錯別字問題，其中寫作卷更是「問題嚴重」，錯別字佔的6分中，考生平均只拿到大約2分，是六個評分項目中表現最差的一項。最常見的錯別字，包括將踴躍的「踴」寫為勇敢的「勇」，主婦寫為煮飯的「煮」，確診就用了濕疹的「疹」。

考評局說近年社交媒體流行，以及即時通訊軟件流行，都令學生溝通時習慣用不完整句子，甚至以表情符號取代文字，建議學生多閱讀篇章，向作家借鑒遣詞造句。