七欖︱黃碼旅客被拒入場：不知要提早三天抵港　現場觀眾感興奮盼撤口罩令

【有線新聞】疫情下首次舉行七欖，政府批准觀眾在看台飲食，但入場前要快測及掃安心出行，有外國旅客專程來香港看比賽，但因為仍是「黃碼」被拒入場。

入大球場前有職員提醒觀眾要掃安心出行，展示「藍碼」，去到安檢位置再出示陰性檢測證明。這位南非旅客半年前買齊機票、酒店、七欖門票，但因為只是來了香港一天，疫苗通行證仍然是「黃碼」被拒入場。南非旅客Reniei：「我們沒有留意這個問題，因為我們來自南非，我們不戴口罩，我們甚至不知道如何做快速測試，一位本地女士教我們如何做。這是令人失望，因為我們沒有任何事可做，我不准去任何地方，所以未來三天我應該去哪兒？」

清楚「0+3」安排的旅客就提早四天來到香港，加拿大旅客Todd、Chris：「非常興奮、十分期待，我們經常在溫哥華穿這件服裝，我們希望支持加拿大隊。」

疫情前的七欖，每年迅速售罄4萬張門票，今年只是賣出2.6萬張，於是全港學校有約6,000個學生獲安排來到觀摩，中學生Stephen：「之前都是跟球會去看，未見過一班學生跟著老師入去看，這個都是頗特別的經驗。」

即使大球場坐不滿，相隔三年再能夠看比賽，觀眾當然興奮，政府規定觀眾飲食時才除口罩，不過投入起來未必人人記得這項要求，本地觀眾Glen：「如果可以撤銷口罩令會更好，但大家似乎都很興奮見到七欖回歸。」

本地觀眾Graeme：「口罩令是有些可惜，會令人感到有些煩厭，但我明白這對公共衛生很重要，（七欖）是吸引外國旅客來港的好主意。」

場內一杯啤酒售價約80元，一大杯就200多元，雖然售價較外面貴，不過大家玩得這麼開心，都不介意多給一些錢享受氣氛。

文體旅遊局局長楊潤雄預計，周末入場的觀眾會比首天多，又建議持「黃碼」無法入場的觀眾，留意之後兩天會否變回「藍碼」，楊潤雄：「這是香港的要求、防疫抗疫措施 ，如果是『黃碼』今次無法觀看比賽，看明天、後天怎樣 ，『黃碼』都只是首三天之後就轉『藍碼』，我們在視乎情況，今天不是很多，只是幾名人士。」