七欖戰報｜港隊出師不利　姚錦成稱緊張礙發揮、全場喊「香港隊」成推動力

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，港隊在A組出師不利，0比43不敵澳洲。

深藍衫的香港主場鬥五屆冠軍澳洲，形勢一面倒，上半場被對方三次達陣，路治佔兩次，隊長馬路夫亦來突襲，港隊半場落後0比17。澳洲下半場再把握四次機會，祖斯端拿亦兩次成功達陣，比分進一步拉開。

作為東道主，港隊要打出拼勁，不過尾段未能守住奧迪斯以及亨利柏達臣，最終輸0比43，星期六會先鬥11屆盟主新西蘭，最後一個對手是薩摩亞。

香港七人欖球代表姚錦成：「三年沒有在香港比賽，很多朋友、觀眾的支持，都有少少緊張，所以每一球、每一下都想發揮，都有少少緊張就發揮不了，輸給自己的心態。好享受每次接球、擒抱、在場上跑的感覺，很棒，推動力來了，觀眾的歡呼聲，全場在喊香港隊。」

賽事有16隊分4組打單循環，每組頭兩名會出線星期日既銀盃淘汰賽爭奪今屆冠軍。

同樣在A組，藍衫薩摩亞面對新西蘭臨半場打破僵局，馬達禾完成達陣，領先5比0。

換邊後，馬利高在球證吹判後立即偷襲，將比數拉開到10比0。新西蘭不單未能破蛋，尾段傳失再「送分」，施簡倫成功達陣，加上安路沙2分鐘後「埋齋」，薩摩亞意外大勝24比0。