七欖｜衛冕斐濟旗開得勝　59:12輕取日本

【有線新聞】衛冕的斐濟旗開得勝，大勝日本59比12。

白衫的斐濟被編在C組，首仗面對日本，雖然早段被對方的林大成達陣，但這支爭取衛冕的19屆盟主，之後回敬8次達陣，包括下半場有5次，迪巴一個人有3次達陣。近8屆7次贏冠軍的斐濟，半場領先26比5，全場大勝59比12。