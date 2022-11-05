麥美娟專訪｜愛國愛港可參與關愛隊　重視更生青年但發展藍圖須公平

【有線新聞】民政及青年事務局局長麥美娟在本台節目《有理有得傾》被問到，會否排除民主黨參與關愛隊時指，只要支持一國兩制、愛香港的人都可以參與，至於政府會否帶頭聘請反修例出獄年輕人，她強調政府要公平惠及每個青年。

民青局明年會先在荃灣和南區試行關愛隊，局長麥美娟在本台節目《有理有得傾》表示，試行多久未有定案，但一定不會試行一年，運作順利後會開始在其它區做。她說關愛隊隊員會由民政專員委任，承辦的地方團體要符合一定條件。

麥美娟：「需要熟悉這個社區，在這社區要有一定組織網絡，因為要做一個聯繫的工作。（以及）有能力做長期服務，因為關愛隊並非一次半次工作。（主持：需否標榜自己是愛國愛港？）如果你是愛國愛港人士，你就是，不需要標榜。（主持：民主黨、民協如果想參與都可以申請？）甚麼人可以貢獻和服務香港？就是支持一國兩制、熱愛香港這個家、遵守基本法及香港法律的人，他們有能力貢獻香港，並不排除某些人參與地區工作，亦都不是指他們可以優先。」

「青年發展藍圖」年底前推出，麥美娟指在過百場諮詢見過不同背景、階層的年輕人。主持：「2019年反修例示威，當中參與不少是青年，你上任4個月有否接觸這群青年？」麥美娟：「不認為特別需要提見過甚麼人、我聽過甚麼人，其實為何要標籤某批人士？（主持：因為大家想了解這個藍圖或青年政策上，政府會否與這群年輕人有復和的機會。）整個藍圖是服務香港不同年輕人，不是因為我見了他們就覺得有了。（主持：政府會否牽頭聘請這批年輕人做榜樣？）整個政府對年輕人更生問題十分重視 ，同樣都重視所有年輕人，都要有公平機會，所以我們希望政策上可以惠及每個年輕人。（主持：想參與青年委員自薦計劃，曾經因反修例事件而服刑可以參加？）每個計劃都有其條件和資格，希望每個年輕人都有機會參與，當然要符合不同要求。」

過去兩年14萬人離開香港，當中不少是青年，麥美娟表示香港作為國際城市一直都有人才進出，施政報告已有多項措施挽留本地青年人才。