0+3｜姚柏良稱只利好外遊　「黃碼」機制過時　餐飲業：市民不想特別花費

【有線新聞】入境「0+3」措施實施個多月，旅遊界立法會議員姚柏良說放寬只是利好提供外遊服務的旅行社，認為「黃碼」對旅客行程限制過大及過時。

「0+3」實施後，香港入境旅客人數升幅遠不及港人出境，旅遊業界說近八成旅行社生意只回復至疫情前一成，要求政府讓持黃碼的遊客「團進團出」到食肆及景點，吸引旅客訪港。旅遊界姚柏良：「目前黃碼機制，其實我覺得是有些過時，持黃碼的人可以上班、上學，你上班、上學也要自行找地方吃飯也要脫口罩，更何況我們參觀博物館是不會脫口罩。我們有導遊帶領、提醒他們、建議他們要遵守政府防疫要求，在這個情況、管理下，我相信這絕對不是什麼高危活動。」

同樣叫苦連天的還有飲食業界，香港餐飲聯業協會會長黃家和：「不少食肆的經營真的很艱苦，因為他們很多都是做遊客生意。香港的市民在這段時間外遊，對我們餐飲行業造成一些衝擊，就算未出外外遊也好，有很多正預備外遊的市民在這段時間都不想特別花費。」

黃家和說「0+3」實施後，相信到年底會有100萬人次外遊，如果每人平均消費3萬元將會有300億資金外流，希望政府在七人欖球賽結束後盡快審視疫情數據，可以進一步放寬防疫限制及提供清晰復常時間表，讓業界有所準備。