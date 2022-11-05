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2022年11月05日
港聞
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陳國基去信華爾街日報斥評論妖魔化 相信金融峰會領袖客觀理性
【有線新聞】政務司司長陳國基去信華爾街日報，強烈反對評論妖魔化國際金融領袖投資峰會，批評嚴重偏頗、帶有惡意。
華爾街日報日前的評論指，香港一直消除異見，破壞言論自由和司法獨立，而出席投資峰會的美國人被利用為重振香港商業中心聲譽的道具，又提到當局以不當程序凍結立場新聞和蘋果日報的資產。
陳國基說評論侮辱來港參與峰會的國際著名領袖，不惜一切代價妖魔化峰會。他又說超過200名國際領袖出席峰會，取得巨大成功，相信他們會客觀理性，根據香港實際情況和自身利益作決定，不會被不實報道或政治干預影響，又說香港是法治社會，律政司按照法律和證據作檢控。
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