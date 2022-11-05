Twitter大裁員｜馬斯克宣佈解僱逾三千員工　稱民權組織向廣告商施壓惹禍

【有線新聞】社交媒體Twitter公布大裁員，約一半員工、即約3,750人受影響。行政總裁馬斯克批評有民權組織向廣告商施壓，導致廣告盈利大幅下跌，裁員是別無選擇。

全球首富馬斯克入主Twitter一星期後宣布大裁員。貴為Twitter行政總裁的馬斯克指，當公司每日損失400萬美元，裁員是別無選擇，已向遭解僱的員工，支付三個月的遣散費，比法律要求多50%，但他強調對內容審核的堅定承諾，沒有改變。

安全與誠信部門主管羅思在Twitter發文，稱其團隊15%員工遭解僱，而全公司7,500員工，約一半人飯碗不保，前線員工影響最少。不過有Twitter員工透露通訊、內容策劃等團隊，在馬斯克的大刀闊斧下幾乎被「滅組」。這次大裁員亦令馬斯克和Twitter可能面臨起訴，包括未向被解僱員工提供必要的通知，多名員工已提出集體訴訟。

馬斯克承認，公司廣告盈利大幅下跌，他將損失歸咎民權組織聯盟向廣告商施壓，若Twitter不保護內容審核，就會抵制Twitter。

Twitter被馬斯克收購後，平均每月在Twitter落170萬美元廣告的大眾汽車，還有奧迪汽車等多個大客戶，陸續暫停在Twitter落廣告。有廣告分析公司指這次收購，正在挑戰廣告商的信心。

大眾汽車平均每月在Twitter落170萬美元廣告，還有奧迪汽車等多個大客戶，陸續暫停在Twitter落廣告。