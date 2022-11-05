七欖｜昨被拒入場　南非旅客明轉藍碼可入場　獲欖總退款兼安排包廂觀賽

【有線新聞】昨日手持黃碼的南非旅客被拒入場觀看七欖賽事，他預計明早轉為「藍碼」可以入場，欖球總會將會安排他入包廂看比賽。

被拒入場的南非旅客回覆我們查詢，說欖總行政總裁麥偉彬親自聯絡他，決定安排他與朋友到包廂觀看最後一天比賽，亦會退還前兩天的門票款項。這位南非旅客是在星期四入境，預計明早9時可以轉為「藍碼」。