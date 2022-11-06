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2022年11月06日
港聞
新聞資訊
梁振英指中國走和平發展道路 有別於西方、日本現代化後侵略他國
【有線新聞】中共二十大報告提出「中國式現代化」，全國政協副主席、前特首梁振英認為中國現代化是走和平發展道路，而非有如部分西方國家，現代化後侵略其他國家。
全國政協副主席梁振英：「近代歷史裏大家可以看到，尤其是西方國家包括日本，現代化之後就用她的力量去侵略他人，香港就是如此的一個結果。香港為甚麼會被英國殖民管治？就是因為英國現代化，她船堅炮利就來攻打香港。我們有沒有做這些事？我們沒有做，我們不會做這些事，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，這很重要。你不要經常害怕如果中國現代化，就會好像西方國家、日本這些國家，近代歷史中現代化後就去攻打別人。」
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