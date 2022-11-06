Twitter英美等地區推月費計劃　8美元可獲驗證藍剔　外界憂社交平台將充斥假帳戶

【有線新聞】Twitter公布在美英等國，推出每月約8美元付費計劃就得到驗證藍剔，做法惹起爭議，憂慮此社交平台將充斥假帳戶。

全球首富馬斯克正式入主Twitter剛過一星期，再有大動作，最新推出月費計劃，率先在美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭試行。在蘋果IOS系統的更新公告指，只要每月支付7.99美元，就可以得到與政府高官、明星、大企業一樣的藍剔驗證，而且減少一半廣告。

這個藍剔驗證系統原本，提供給知名或有影響力的人和組織，需驗證身份，也方便用戶分辨官方帳戶，確保從中獲得的訊息屬實。

外界質疑新計劃，將令Twitter充斥假帳戶，只用8美元可買藍剔驗證，容易假冒高官和名人，發放假資訊。

馬斯克反指Twitter之前任意派發藍剔，實際並無驗證身份，認為將驗證方法同付費平台及蘋果和Android系統捆綁，更加有效驗證身份。

Twitter前一日才剛大刀闊斧，裁減一半員工，有報道指包括公司負責人權事務的團隊，及人工智能負責檢舉部門全員被「滅組」

聯合國新任人權事務高級專員蒂爾克向馬斯克發公開信，說並不是令人鼓舞的開始，指出確保人權應是Twitter管理的核心，呼籲保護言論自由和私隱，並確保透明度。