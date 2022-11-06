醫管局新指引　員工如列為密切接觸者、快測陰性後最快翌日可上班　有醫生倡再加密快測次數

【有線新聞】醫管局更新內部防疫指引，列為密切接觸者的員工如快測陰性，最快翌日可上班。有前線醫生認同做法，但認為不應一刀切；有專科醫生建議，除了每日做核酸檢測，每日要做多兩次快測。

醫管局醫護人員現時一旦與確診患者有密切接觸，需要隔離5天，並有陰性核酸檢測結果，最快在第6日才可上班。周三起如果他們快速測試呈陰性，最快翌日可上班。

有前線醫生說措施方向正確，但認為醫管局要有彈性。公共醫療醫生協會會長凌霄志：「有些情況可能是家居的密切接觸者，是自己的小孩不幸確診新型肺炎，第一他是幼兒，不是很多家庭可分開洗手間等地方。如果是幼兒，家長要照顧小孩，照顧都是十分緊密。就算我們已接種疫苗（感染風險）依然很高。」

有呼吸系統科醫生認為，新安排有一定風險，即使要求他們要連續6日做核酸檢測，只是折衷做法，因為同住密切接觸者的感染風險始終較高。呼吸系統科專科醫生梁子超：「打齊3針也好，仍然可以感染、傳播病毒。都是要小心，如果是在高危病房工作的員工，可能要特別考慮，不要讓他們在檢疫期上班，因為所講的防護裝置是有用，但也不是百分之一百。」

梁子超建議，被列為密切接觸者的醫護人員應該再加密檢測，除了核酸檢測，應該加多每天兩次快速測試，即使受感染都可以再早一點發現。