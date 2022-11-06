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2022年11月06日
體育
新聞資訊
挑戰盃劍擊錦標賽 張家朗奪得男子花劍冠軍
【有線新聞】挑戰盃劍擊錦標賽，張家朗在男子花劍成功衛冕。
四強鬥背向鏡頭的吳諾弘，張家朗落後13比14下，連取兩劍，險勝15比14，都要大叫為自己打打氣。
決賽對另一位隊友楊子加，鏡頭左方的張家朗，贏得輕鬆很多，初段打出5比1拉開。之後沒有再給機會對方，最終大勝15比4、奪冠軍。周一與隊友出發到德國，參加世界盃分站，他說暫時不思考是否再爭取世界第一。
香港男子花劍代表張家朗：「我覺得贏獎牌會開心一點，比賽學到的比較多一點。我覺得總是想著要做世界第一，對我來說有點大壓力。」
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