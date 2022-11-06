挑戰盃劍擊錦標賽　張家朗奪得男子花劍冠軍

【有線新聞】挑戰盃劍擊錦標賽，張家朗在男子花劍成功衛冕。

四強鬥背向鏡頭的吳諾弘，張家朗落後13比14下，連取兩劍，險勝15比14，都要大叫為自己打打氣。

決賽對另一位隊友楊子加，鏡頭左方的張家朗，贏得輕鬆很多，初段打出5比1拉開。之後沒有再給機會對方，最終大勝15比4、奪冠軍。周一與隊友出發到德國，參加世界盃分站，他說暫時不思考是否再爭取世界第一。