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2022年11月06日
港聞
新聞資訊
曾俊華批強制公院醫護服務年期加劇流失 又指搞不清香港是留人才 還是趕走人才
【有線新聞】前財政司司長曾俊華認為，強制公立醫院醫護服務年期是「阿茂整餅」，令更多醫護離開公營系統。
曾俊華撰文評論醫衞局局長盧寵茂，研究強制醫護在公營醫療系統服務一定年期才可離開，曾俊華說絶對不懷疑醫護服務社會的初心，但人手短缺、壓力大，但願不要再「阿茂整餅」，令醫護人才流失。
曾俊華說搞不清香港是留人才、吸引人才，還是趕走人才。他指商界要防疫措施開放的環境，不可能長期被困，資金和人才離開後未必回流，形容摧毀香港國際金融中心的聲譽只需要一瞬間。
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