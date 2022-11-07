皇都戲院｜保育機構指復修進度理想　冀四年內完成　邀商戶後人共聚記念戲院70周年

【有線新聞】今年是皇都戲院70周年，負責復修戲院的機構說現時工程進度理想，目標是2026年完成。

外牆壁畫的油漆部分已經脫落，天台的「飛拱」桁架建築也有些生銹。皇都戲院兩年前展開復修工程，現時戲院外圍被棚架包圍，有工人勘察外牆。負責復修的新世界保育團隊說，期望工程在四年內完成。

皇都戲院保育顧問委員會成員吳韻怡︰「現階段尚算完成初步勘察，情況尚算是理想，我們的目標也是希望可以將來能展示現時的面貌讓公眾觀賞。我們有很多不同的難關要通過，例如我們現時面對現今的建築條例，其實會令我們有很多限制。」她說戲院會保留，但要再裝修，希望將來打造成文化藝術的表演場所。

適逢今年是皇都戲院70周年，機構特意舉辦活動，邀請當年皇都的商戶後人在尖沙咀一間餐廳聚首一堂，現場擺放皇都戲院的物品。好像這些不同顏色的戲票，代表不同價格的座位，這張綠色戲票是超等座位，看午夜場需3元。以前未有數碼化的年代，看電影時突然沒有畫面，就會有職員舉起這塊牌，提醒觀眾不要離場。團隊已收集過千件當年的物品，希望戲院復修後可以再展示出來。