721報道查冊虛假陳述罪成　蔡玉玲上訴今被駁回︰影響查冊制度、或研上訴至終院

【有線新聞】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲前年製作元朗721事件專題，兩項虛假陳述查冊車牌罪成，高等法院駁回上訴，說出於良好動機並非辯護理由，蔡玉玲說會研究是否再上訴至終審法院。

上訴駁回，蔡玉玲說不只她，相信整個新聞界都失望。蔡玉玲︰「今次敗訴真的會直接影響一直行之有效的查冊制度，對於新聞業界日後如何監察社會上有權力的人士，可能會帶來很大的窒礙。坦白說，我個人當然失望，但我可以大聲說我無悔無愧、問心無愧。如果再讓我作相同的決定，我會毫不猶豫做當初做的事。」

她前年製作《7.21誰主真相》時，兩度查閱同一個私家車車主個人資料，在申請「車輛登記細節證明書」剔選「與交通及運輸事宜有關」，兩項虛假陳述罪成、罰款6,000元。

蔡玉玲上訴時引述條文，列明在繳付費用後，署長須向提出申請的人供給證明書。判詞說，關鍵在於運輸署長是否不論申請目的，都可以合法及恰當地提供車主的登記資料，法官認為條例是要防止有人作虛假陳述獲取資料，若理解成繳費後署長無權拒絕申請，存在明顯的矛盾。

法官認同資訊流通和新聞自由的重要，但這兩項不屬於署長的權責範圍，私隱條例對政府有約束力，署長有法定責任保障市民的私隱，條例中新聞活動的豁免條款，亦沒有賦權新聞界查閱別人資料。對於蔡玉玲說嘗試辨認是誰運載疑似罪犯到現場，因此申請查閱車輛及車主資料屬於交通及運輸事宜，法官認為這說法牽強、不合情理，毫無疑問她的目的不在於車輛本身或駕駛方式，而是為了偵查報道。法官不否定蔡玉玲出於良好動機，但這並非辯護理由，認為她明知無關交通及運輸事宜，仍剔選這選項，是明知而作出虛假陳述、駁回上訴。

判詞說，如果要擴大新聞界或其他人查閱車牌的權利，唯有透過公開諮詢及討論，以立法解決。