特朗普、拜登各赴票倉為中期選舉拉票　民調顯示共和黨有望重奪參眾兩院控制權

【有線新聞】美國中期選舉在即，總統拜登和前總統特朗普各自前往大本營拉票。拜登警告如果共和黨勝出中期選舉會危及美國民主，特朗普形容民主黨為極端左翼份子，暗示自己可能會捲土重來。

美國中期選舉進入倒數，總統拜登領導的民主黨在近期民調失去優勢，他周日到紐約州為爭取連任的州長拉票，再次強調要投票予民主黨才能保障美國民主。拜登：「民主在選票上反映得一覽無遺，我自競選以來一直提出這觀點。」

他批評多名共和黨候選人，附和前總統特朗普否認兩年前總統大選的結果；又指責共和黨人對近年多宗政治暴力事件輕描淡寫，甚至為暴力行為找藉口。

為共和黨拉票的前總統特朗普到佛羅里達州，為爭取連任參議員的魯比奧站台時，批評民主黨政府是「激進的極左瘋子」，並暗示自己將再次挑戰總統寶座。特朗普：「為了讓我國成功、安全和輝煌，我可能要再做一次，密切留意。」據其顧問透露，特朗普可能在本月宣布參加2024年總統選舉。分析指若共和黨在中期選舉勝出，氣氛有利特朗普角逐總統。

這次中期選舉將改選眾議院全數435席，和參議院三分一、即35席。民調顯示共和黨有望重奪眾議院控制權，參議院的選情就非常緊湊。