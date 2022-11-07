本月起入境團友准「黃碼」入指定地點　業界料生意不會大增　冀最終實施0+0

【有線新聞】政府本月放寬入境旅行團限制，黃碼旅客可以「團進團出」，旅議會估計生意不會增加很多，形容只是中途站，希望最終實施0+0。

尖沙咀這間曲奇餅店，疫情前擠滿買手信的旅行團旅客，店員：「差很多，簡直沒有生意。」實施「團進團出」，生意可能有曙光。旅行團由旅行代理商接待，有持牌導遊陪同，行程預先向旅議會登記，旅客會戴團章作識別。黃碼期間可以去主題公園、博物館、寺廟等指定景點，亦可以堂食，要光顧符合特別防疫要求的指定餐廳，黃碼旅客會包房，不會只用隔板。

政府認為安排可以協助入境旅遊市場，逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利營運空間。旅議會估計初期每日招待100人，主要是東南亞、小家庭的旅客。

旅遊業議會主席徐王美倫︰「會否突然多了很多生意，我們重申不會的。為何呢？第一你要經過推銷，也要安排，相信至少三個星期。當然最終結果希望0+0，這段時間是個開始、中途站。」酒店業主聯會經理陳媛妍︰「可能對中價酒店或低價酒店的幫助比較大，但高價酒店客人很多時未必是跟團來港，是自由行偏多，所以我們現在視『團進團出』為開始。」

政府又說會探討容許短暫逗留香港的旅行團遊客，做較少次數核酸檢測，旅議會希望訪港四日三夜的旅客，只需到埗時做一次核酸檢測。