美軍黑鷹直升機改裝無人駕駛　成功運載模擬傷兵物資　料助闖危險空域、減補給人手

【有線新聞】美國國防部將旗下黑鷹直升機改裝成自動駕駛，測試機上沒有人的情況下，模擬運送物資及傷者。

美國西科斯基製造的UH-60黑鷹直升機是當代最具代表性的軍用直升機，有二十多個國家採用。

黑鷹可以搭載一至兩名機師，但在不久將來，機師不再是必須美國國防高等研究計劃署。10月完成三次試飛，主角是經過改裝的無人化黑鷹，機上有自動駕駛系統，不需要任何機師，由地面人員指派任務。

測試任務之一是運輸，機上有200多公斤模擬血液，飛到百多公里外的位置，全程自動按照地勢變化低空飛行，避免被人發現。到達目的地後，再用吊索帶走超過一公噸物資。

另一項測試是救援，黑鷹自動飛到營救地點，接走模擬傷兵，機上雖然沒有機員，但有健康監測系統，回程途中可以一直匯報傷者狀況。

所有測試任務中，黑鷹的起飛及降落、風向檢查等也是自動駕駛一手包辦，地面指揮人員只要指派任務及座標，不需要懂得駕駛直升機，換言之是真正沒人類機師介入。

將來無人駕駛的黑鷹，日常補給時可以節省人員，甚至可以獨闖危險空域。