疑揭渠蓋拾銀包失重心　泰籍男墮兩米渠亡

【有線新聞】長沙灣一名男子懷疑拾銀包時失重心墮下水渠，送院後不治。

警員清走水渠內部分積水後，撈獲一個懷疑屬於事主的銀包。凌晨4時許，海達邨附近保安行經海盛樓外，發現一名男子好像倒栽蔥，上半身困在水渠口，於是報警，63歲泰國籍事主送院後不治。

警方初步調查，懷疑事主行經現場時銀包掉進水渠，他自行揭開渠蓋企圖拾回銀包，懷疑失重心墮入約兩米深渠內。