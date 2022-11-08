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內地周一增7475宗　廣州續成重災區再多近2500宗

內地周一增7475宗　廣州續成重災區再多近2500宗

【有線新聞】內地疫情持續爆發，星期一新增7475宗新型肺炎本地個案。
廣東疫情持續，單日再多2649宗個案，廣州佔了近2500宗，其中海珠區延長疫情防控措施至周五，多個街道實施臨時管控，其餘個案分布在汕頭、深圳、佛山及東莞等地。
內蒙古再多近1800宗，主要集中在呼和浩特市；另外新疆及河南分別新增600多宗至700多宗，黑龍江、重慶及湖南都錄得超過200宗個案。
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