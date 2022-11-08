i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月08日
港聞
新聞資訊
增4,649宗確診、4人離世 學校呈報878宗
【有線新聞】本港新增4,649宗確診，輸入個案399宗，多4名患者死亡。
本地個案4,250宗，其中有878宗由學校呈報，涉及513間學校，有18間學校有個別班級需停課7天，多16間安老及殘疾人士院舍有個案。
新變種病毒方面，XBB變種病毒多6宗，其中4宗是輸入，XBD及BQ.1.1亞系個案，亦多5宗本地個案。
另外，衞生署更新網上申報平台功能，即日起確診患者可在首次提交資料後的七天內，自行於網上平台更新一次自己及家居接觸者的手提電話及資料，但七天期限以後提交的資料，系統則不會處理。
上一條影片
大埔維修技工被三噸重壓路機壓頭 送院不治
下一條影片
廣佛西環線5年後落成 新建7個車站
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結