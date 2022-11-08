增4,649宗確診、4人離世　學校呈報878宗

【有線新聞】本港新增4,649宗確診，輸入個案399宗，多4名患者死亡。

本地個案4,250宗，其中有878宗由學校呈報，涉及513間學校，有18間學校有個別班級需停課7天，多16間安老及殘疾人士院舍有個案。

新變種病毒方面，XBB變種病毒多6宗，其中4宗是輸入，XBD及BQ.1.1亞系個案，亦多5宗本地個案。

另外，衞生署更新網上申報平台功能，即日起確診患者可在首次提交資料後的七天內，自行於網上平台更新一次自己及家居接觸者的手提電話及資料，但七天期限以後提交的資料，系統則不會處理。