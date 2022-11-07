D1學界越野賽　男女拔萃分奪總冠軍

【有線新聞】港九區中學校際第一組越野賽，相隔兩屆復辦，拔萃男書院、拔萃女書院分別贏得總冠軍。

因為疫情暫停兩屆後回歸，同學們再齊集粉嶺香港哥爾夫球會，為自己學校爭光。

先鬥女子組，三個年齡組別各跑4公里，即是圍繞賽道兩圈。團體賽每間學校每個組別派八人出賽，計算成績最快的六位。拔萃女書院丙組只得第6，靠甲乙組收復失地，兩分險勝爭取4連霸的協恩中學和德望學校，繼2015/16學年後再贏女子組總冠軍。

拔萃女書院學生黃哲：「有少許驚喜，因為我們丙組有幾位隊員，因為疫情無法出賽，最後贏得總冠軍都很開心，感激每位隊員的付出。」

男子組拔萃男書院大熱勝出，甲組鬥3個圈、合共6公里。U18亞洲田徑錦標賽取得800米銀牌的朱洛言，由田徑場轉戰越野跑。拔萃男書院學生朱洛言：「上一次跑是乙組，今年跑已經升上甲組，所以都懷念這塊草地。(疫情)影響相當大，因為已對這塊草地有點陌生，即使剛才簡報會講解所有路線，但跑的時候是完全兩種感覺。」最終不及兩位隊友得季軍，三項鐵人港青代表葉子軒跑出22分29秒，0.7秒力壓隊友陳睿浲，取得甲組第一。

拔萃男書院順利包攬三個組冠軍，完成男子組10連霸。