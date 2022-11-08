美國中期選舉投票　外界關注共和黨重奪國會兩院控制權

【有線新聞】美國中期選舉票站陸續關閉並開始點票，前總統特朗普表示對共和黨的選情非常樂觀。外界關注共和黨會否重奪國會兩院控制權，令拜登政府淪為「跛腳鴨」。

在紐約的票站投票的人絡繹不絕，全國選民這日將決定國會參眾兩院還有36個州政府的控制權，通脹、犯罪問題和墮胎權等成今屆關注議題。已提前投票的總統拜登，他在社交網站呼籲總動員投民主黨候選人，指民主黨正重建國家時，共和黨卻想令美國倒退，預料他留在白宮等待選舉結果。

前總統特朗普則於佛羅里達投票，對選情非常樂觀，他說：「我相信今晚將是美好一晚，對國家將會很好，我很榮幸到此，我們在裡面做得很好，謝謝棕櫚灘的人們，我認為將迎來重大的一晚，觀看(點票)令人興奮。」

多個關鍵州候選人都已投票，當中可能決定參議院控制權誰屬的賓夕法尼亞州選情激烈，共和黨候選人奧茲稱要傳達清晰的信息，希望政壇少些極端主義、多些平衡，並呼籲選民履行義務、踴躍投票。主要對手、民主黨的現任副州長費特曼穿著便服，由太太陪同投票，他早前與奧茲辯論的表現輿論認為並不理想，其後數天總統拜登及前總統奧巴馬都為費特曼站台。