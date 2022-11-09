警防騙視伏器首月過萬次搜尋「有伏」　有詐騙苦主後悔沒用予查證

【有線新聞】警方「防騙視伏器」網頁推出一個月以來，市民搜尋超過七萬個電話及網頁，一成五結果懷疑是詐騙。有墮入求職騙案的大學生說後悔沒有用來查證公司，結果為了賺取十多元佣金，損失27萬元。

就讀大學的黃小姐上月收到自稱獵頭公司介紹兼職，只要在網頁按40下做「優化任務」就有錢收，但要她事先墊款最少300元。黃小姐：「一日賺幾元至十多元，前後匯款了27萬元，有些是我的積蓄，將來希望進修碩士課程用，甚至跟我說可以加入VIP，支付38,888元，十分鐘內取回本金。當時我很懷疑，於是報警求助。」黃小姐說一開始有查公司網址找到商業證明，後來才知道是冒認其他公司。

有公司曾經在警方的「防騙視伏器」查自己的網頁，結果顯示為「高危有伏」。網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業：「多個網絡安全服務都顯示網頁跟一些惡意軟件有關，相信網頁被注入惡意開源程式碼，我們將調查結果告訴公司負責人。」

「防騙視伏器」推出一個月以來，資料庫備存了18,000宗騙案記錄，包括75,000個詐騙電話、社交媒體專頁等，有超過74,000次搜尋，一成五結果是可能有伏。范俊業：「3,184次屬於高危有伏，乘以每宗詐騙案的平均損失13萬8000元，警示了高達4億港元的損失。

警方會與資訊科技公司合作擴大資料庫，每日更新資料，又建議銀行在市民轉帳到高危帳戶前發出提示。