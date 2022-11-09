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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
童樂居爆發上呼吸道感染 23名兒童染病 4人驗出腸鼻病毒
【有線新聞】旺角童樂居爆發上呼吸道感染，涉及23名兒童，4人入院並驗出帶有腸病毒或鼻病毒，全部人新型肺炎快測結果呈陰性，中心正接受醫學監察。
受感染的是14名男童及9名女童，年齡介乎五個月大至三歲。他們11月1日起先後出現發燒、流鼻水和咳嗽，全部人已接受診治，情況穩定。衞生防護中心連續兩天視察幼兒中心，並建議中心清潔消毒，適當開啓窗戶保持良好通風及適當分隔染病兒童。
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