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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
青衣超市遭盜竊 調查警員自行冒簽不追究 妨礙司法公正明提堂
【有線新聞】葵青警區一名警員前年調查店舖盜竊案時涉嫌妨礙司法公正，他被控7項公職人員行為失當罪，明天提堂。
該名24歲警員已經被停職。案發在前年4月，一名女子懷疑在青衣一間超級市場偷取總值1,800元的食物被捕。警方審視案件期間懷疑有人妨礙司法公正，調查後拘捕這名警員。據了解，他涉嫌自行替店舖撰寫口供，冒簽稱不作追究，並私下代被捕女子的家人向店舖付款。
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