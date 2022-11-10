消息：將藍隧道、將軍澳跨灣大橋暫定12月11日通車　繁忙時間車程省20分鐘

【有線新聞】消息指，將軍澳至藍田隧道和將軍澳跨灣大橋暫定下月11日通車，繁忙時間往來將軍澳和東九龍，車程節省20分鐘。

將軍澳至藍田隧道接駁這條1.8公里長的將軍澳跨灣大橋，直通東九龍至將軍澳日出康城一帶，橋上有行車道、單車徑及行人路。

至於將藍隧道全長4.2公里，是一條雙程雙線分隔公路，當中2.2公里是主體隧道。隧道東九龍出入口在藍田、茶果嶺一帶，接駁到將軍澳市中心或者經跨灣大橋，可以去到將軍澳工業邨的環保大道，項目造價達到151億元。

將藍隧道通車後會豁免將軍澳隧道收費，現時將軍澳隧道繁忙時間使用量超出設計容量4至5成，當局相信將藍隧道通車後，紓緩將軍澳隧道、市中心及環保大道一帶交通，繁忙時間往來將軍澳和東九龍，車程節省20分鐘。如果由調景嶺體育館一帶去東區海底隧道，行車距離由7公里減至約4.2公里，車程節省大約八至九分鐘。

陳先生：「你知道將軍澳現在那麼多人，屋邨又多人、人又多車又多，每天早上都塞車，所以有幫助的。」葉先生：「肯定是做到分流作用，做到分流作用已解決很多交通樽頸。」

新界東南（專業動力）林素蔚：「即使將藍隧道通車都有一個問題，往九龍區只發揮一半作用，要解決將軍澳去九龍塞車問題，一定要加快T2和中九龍幹線興建進度。有一條P2路在將軍澳中心寶邑路旁邊，有路直上跨灣大橋將藍隧道，那位置可能會有擠塞情況出現。」

據了解，運輸署正審批新巴兩條新線，經康城行將藍隧道往返旺角和尖沙咀；而九巴就有一條新線獲批，往返康盛花園和大埔工業邨。