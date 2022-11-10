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同住家傭染疫　公務員事務局局長楊何蓓茵快測陰性　正家居檢疫

同住家傭染疫　公務員事務局局長楊何蓓茵快測陰性　正家居檢疫

【有線新聞】公務員事務局局長楊何蓓茵因同住家傭快測呈陽性，現正家居檢疫。
公務員事務局表示楊何蓓茵一直有做定期檢測，昨日傍晚核酸測試結果和今日快測結果都是陰性，現正家居檢疫，期間會在家工作。
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