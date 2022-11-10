i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月10日
港聞
新聞資訊
同住家傭染疫 公務員事務局局長楊何蓓茵快測陰性 正家居檢疫
【有線新聞】公務員事務局局長楊何蓓茵因同住家傭快測呈陽性，現正家居檢疫。
公務員事務局表示楊何蓓茵一直有做定期檢測，昨日傍晚核酸測試結果和今日快測結果都是陰性，現正家居檢疫，期間會在家工作。
上一條影片
妮科爾登陸佛羅里達州後減弱
下一條影片
林鄭月娥︰仍相信19年提修訂《逃犯條例》是正確決定 一直獲中央政府信任
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
一線搜查｜11.8起須用安心「登記碼」或網上預約 才可免費檢測｜附登記教學＋必帶文件