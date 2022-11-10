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2022年11月10日
港聞
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林鄭月娥︰仍相信19年提修訂《逃犯條例》是正確決定 一直獲中央政府信任
【有線新聞】前特首林鄭月娥接受傳媒訪問，說仍然相信2019年提出修訂《逃犯條例》是正確決定，又說一直獲中央政府信任。
前行政長官林鄭月娥︰「當日進行修例去履行一個國際義務，防止香港變成一個逃犯的天堂，仍然是正確，爆發這一場（修例）風波，因為維護國家安全的制度未建立起來，對於國民教育未做好，加上有外部勢力干預國家內部事務，即是香港事務。（中央）從來沒有懷疑過我是否有能力處理，支持（方法）包括向你說你不用害怕，中央永遠都是香港最堅強的後盾。」
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