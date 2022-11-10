大埔地盤工疑鋼索纏腳懸掛半空　墮地雙腳受傷送院

【有線新聞】大埔有地盤工人懷疑被鋼索纏著腳，一度懸掛半空。

網上片段見到地盤內有天秤吊運鋼筋期間，工人懷疑被鋼索纏著腳部，距離地面大約5米，他一度抓住鋼索，最終因體力不支墮地，雙腳受傷。

現場是優景里一個建築地盤，早上9時許，工人協助吊運鋼筋期間發生意外，事後自行往醫院求醫，警方通知勞工處跟進。