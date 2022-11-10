增5,697宗確診、9人離世　下周四再放寬防疫　政府街市等改被動查核

【有線新聞】本港新增5,697宗確診，輸入個案495宗、多9名患者死亡。政府下周四再放寬社交距離措施，市民進入政府街市、髮型屋及遊戲機中心等處所時毋須再主動掃瞄疫苗通行證，黃碼人士也可以進入，政府轄下露營地點亦會重開。

現時進入大部分表列處所均要主動掃瞄疫苗通行證。下周四起政府街市、遊戲機中心、髮型屋、宗教場所及公眾娛樂場所包括主題公園都不會再主動查核針卡，換言之持黃碼人士也可進入。

醫務衞生局副局長李夏茵：「所謂放寬，其實仍要疫苗通行證進入那些處所，只是主動查核還是被動查核而已，進入一些不會除口罩的場所，相對的風險會比除口罩低，因此一些仍然會戴着口罩的場所，我們見到有空間可以放鬆一點，給市民一個方便。」

不過容許市民飲食的戲院、食肆、美容院、泳池、健身室及酒吧等就不能放寬，要繼續主動出示疫苗通行證，不准黃碼人士進入。政府轄下露營地點及室外康樂設施就會重開；室外體育場所、馬場戶外範圍及表演場地均可以飲食，至於大家最關心的口罩令，李夏茵表明不會考慮放寬。李夏茵：「在風險管理中，最後的防線保護自己，疫苗、口罩及洗手，這些都是最後的保障，暫時沒有打算放寬口罩令。」

另外，醫管局日前容許被列為密切接觸者的醫護人員，如快測陰性最快翌日可上班，李夏茵說暫無意將措施擴展到普通市民。