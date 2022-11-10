沙特親王入股Twitter惹白宮關注　拜登：須留意馬斯克與外國關係

【有線新聞】近日開腔支持美國共和黨的全球首富馬斯克，他收購Twitter的交易，被總統拜登公開關注，認為馬斯克與其他國家的合作關係值得留意，但強調並非暗示他有不當行為。

全球首富馬斯克收購Twitter的風波繼續發酵，由於事關交易完成後，沙特阿拉伯親王艾瓦利德，將成為Twitter第二大股東。

有國會議員擔心，沙特政府入股美國大型社交媒體，或會影響到國家安全及言論自由，事件更引起白宮關注。美國總統拜登說：「我認為馬斯克與其他國家的合作與技術關係是值得留意。我沒有暗示他是否做不當的事，我只是認為值得關注。」彭博引述消息指，拜登政府曾在上月討論應否對馬斯克的一眾交易，包括收購Twitter及出售SpaceX星鏈衛星網絡等，展開國家安全審查。

美國中期大選前夕，馬斯克發文呼籲選民投票支持共和黨，因為平分權力可以防止兩黨濫權。

另一邊廂，馬斯克繼續改革Twitter。《紐約時報》報道，平台已經向美國監管當局遞交註冊文件，申請引入支付功能。外界認為馬斯克想將Twitter發展為近似騰訊微信的模式。馬斯克曾多次讚揚微信的功能，更指在中國以外就沒有類似微信般「萬能」的應用程式，所以希望將Twitter改造。除了部署加設支付功能，Twitter最新亦在「藍剔」以外，加設「灰剔」官方確認標籤，但標籤推出數小時後，就被馬斯克叫停。